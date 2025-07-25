В Суздальском озере в Петербурге утонули две сестры 11 и 14 лет

25 июля в Выборгском районе Санкт-Петербурга спасатели обнаружили тела двух несовершеннолетних сестёр — 11 и 14 лет. Девочки ушли купаться и не вернулись, после чего мать обратилась за помощью.

Сотрудники поисково-спасательной службы нашли их на глубине Верхнего Суздальского озера, пишет «Фонтанка».

По факту трагедии проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются Следственным комитетом. Ход проверки поставлен на контроль прокуратурой Выборгского района.

По данным СМИ, с начала купального сезона в водоёмах города утонули 22 человека, из них четверо — дети.