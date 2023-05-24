В Сургуте зять публично зарезал тестя, который ругал его за избиения жены

Сотрудники полиции разыскивают жителя Сургута, которого подозревают в убийстве своего тестя на глазах у посетителей кафе, пишет телеграм-канал Shot.

Трагедия произошла рядом с заведением «Глав Шаурма» на проспекте Мира.

По предварительной информации, 59-летний погибший накануне расправы обвинял зятя в том, что он регулярно избивает его дочь и плохо воспитывает детей.

По словам очевидцев, злоумышленник достал нож и нанес потерпевшему семь ножевых ранений, после чего скрылся на иномарке «Mercedes». Он добрался до реки Обь, где поджег машину и сбежал. Возбуждено уголовное дело.