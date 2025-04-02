В суд направлено дело об убийстве в Рязанской области, совершённом 13 лет назад

Следственное управление СК России по Рязанской области направило в суд уголовное дело в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В 2012 году обвиняемый совместно с подельником жестоко избили жителя Спасского района. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

После нападения преступники скрылись — один из них покинул Россию. В 2013 году второй участник преступления был осуждён, а его сообщника объявили в международный розыск.

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В отношении скрывшегося обвиняемого заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Рассмотрение пройдёт в отсутствие обвиняемого.