Пятница, 22 ноября, 2024
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В субботу в Рязанской области ожидается гололед и ветер до 23 м/с

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Кристина Аманн
Image by wirestock on Freepik

В Рязанской области 23 ноября вновь ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. О них предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Со второй половины ночи и до конца суток 23 ноября на территории региона ветер усилится до 15-20 м/с, местами 23 м/с. Также ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах на дорогах налипание мокрого снега и гололед.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, воздержаться от поездок на автотранспорте на летних шинах.

Во время ветра нельзя стоять под рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередач, по возможности ограничить время прибывания на улице.

В случае отключения электричества не использовать для освещения открытый огонь, соблюдать правила использования печного оборудования и электронагревательных приборов.

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