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Пятница, 28 апреля, 2023

В субботу в Рязанской области будет облачно и дождливо

В Рязанской области 29 апреля ожидается облачная погода. Прогноз синоптиков опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Днём прогнозируется дождь, местами сильный, на востоке области — небольшой дождь. Возможны грозы.

Ветер будет дуть с юго-запада, затем повернёт на северо-запад, со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Температура воздуха в области ночью ожидается от +5 до +10°С, а днём от +9 до +14°С. На востоке области ожидается до +20°С.

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