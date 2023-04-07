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Пятница, 7 апреля, 2023
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В субботу ТРЦ «М5 Молл» приглашает юных рязанцев на космическое путешествие

На главнуюНовости Рязани

В субботу, 8 апреля юных гостей ТРЦ «М5 Молл» в Рязани ждет большое космическое путешествие. Дети отправятся на поиски частиц разбитого звездного кристалла. На пути юных астронавтов будет много опасных приключений и заданий, с которыми они обязательно справятся и выполнят миссию на отлично.

В этот же день ребят ждет мастер-класс по созданию необычного космического лизуна. А на познавательном космо-шоу ребята узнают много интересного о космосе и планетах.

Начало праздника в 14:30. Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл». Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+

Также в предстоящие выходные всех любителей кошек ждут на международную выставку «Весенние смотрины».

Время работы выставки: с 10:00 до 18:00. Место расположения: в помещении у входа № 1, возрастное ограничение: 0+.

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