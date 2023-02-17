В субботу «М5 Молл» пригласит юных рязанцев в школу магов Хогвардс

В субботу, 18 февраля, маленьких гостей ТРЦ «М5 Мол» в Рязани ждут занятия в настоящей школе магов Хогвардс.
Начинающие волшебники научатся преодолевать магические препятствия, узнают, как летать на метле, что такое мандрагора и как ее выращивать. Ну, а самым необычным занятием в школе станет выступление главного мага — профессионального иллюзиониста.
В программе «урока» — настоящие чудеса и удивительные перевоплощения, выполненные с помощью ловких рук, подручных предметов и, конечно же, магии.
На творческом мастер-классе, который также включен в расписание молловского Хогвардса, дети сделают собственные волшебные палочки.
Занятие в школе магов начнётся в 15:00 в зоне Трех фонтанов.
Возрастное ограничение: 0+.
Вход — свободный.
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