В субботу «М5 Молл» пригласит юных рязанцев в школу магов Хогвардс

В субботу, 18 февраля, маленьких гостей ТРЦ «М5 Мол» в Рязани ждут занятия в настоящей школе магов Хогвардс.

Начинающие волшебники научатся преодолевать магические препятствия, узнают, как летать на метле, что такое мандрагора и как ее выращивать. Ну, а самым необычным занятием в школе станет выступление главного мага — профессионального иллюзиониста.

В программе «урока» — настоящие чудеса и удивительные перевоплощения, выполненные с помощью ловких рук, подручных предметов и, конечно же, магии.

На творческом мастер-классе, который также включен в расписание молловского Хогвардса, дети сделают собственные волшебные палочки.

Занятие в школе магов начнётся в 15:00 в зоне Трех фонтанов.

Возрастное ограничение: 0+.

Вход — свободный.