В Строителе появился памятник в честь присоединения поселка к Рязани

В рамках Дня города в посёлке Строитель был открыт памятный знак о зарождении посёлка в 1953 году и присоединении в 1958 году к городу Рязани.

Инициаторами установки знака выступили комитет ТОС «На Качевской» посёлка Строитель, общественное объединение «Служу Отечеству», общественный деятель, краевед А. В. Бабурин, объединение рязанских кузнецов «Рязанская Крица» и активисты. В мероприятии приняли участие жители, депутаты, представители общественных организаций.

Реализация данного проекта стала возможной при поддержке ряда организаций, предприятий, меценатов.