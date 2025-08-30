Суббота, 30 августа, 2025
26.2 C
Рязань
Общество

В Строителе появился памятник в честь присоединения поселка к Рязани

Анастасия Мериакри

В рамках Дня города в посёлке Строитель был открыт памятный знак о зарождении посёлка в 1953 году и присоединении в 1958 году к городу Рязани.

Инициаторами установки знака выступили комитет ТОС «На Качевской» посёлка Строитель, общественное объединение «Служу Отечеству», общественный деятель, краевед А. В. Бабурин, объединение рязанских кузнецов «Рязанская Крица» и активисты. В мероприятии приняли участие жители, депутаты, представители общественных организаций.

Реализация данного проекта стала возможной при поддержке ряда организаций, предприятий, меценатов.

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Общество

Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.

Происшествия

Автомобиль и две хозпостройки сгорели в Рязанской области за сутки

В Рязани 28 августа примерно в 20:00 загорелся легковой автомобиль на улице Полетаева. На вызов выехали 5 человек и 2 единицы техники.
Происшествия

В Дядькове задержали рецидивиста, подозреваемого в краже бензотриммера и бензогенератора

По версии следствия, рязанец, предположив, что в сарае могут храниться ценные инструменты, забрался в него ночью с ломиком, но заметил ключ и открыл им дверь.
Семья и отношения

Две пары молодожёнов заключили брак на фестивале КВН «Поющий косопуз 2025»

Церемония бракосочетания прошла сразу после выступления специального гостя фестиваля КВН — команды «Уездный город». И это не случайно, именно юмор однажды свел судьбы молодоженов.
Медицина

В ОКБ имени Семашко получена лицензия на проведение операций на ЛОР-органах

Теперь в стационаре возможно проведение эндоскопических и микрохирургических операций на ЛОР-органах: лечение доброкачественных новообразований и хронических заболеваний носа и околоносовых пазух.
Экология, природа, животные

На липах в Кремлевском парке обнаружили гриб Ателии паутинистой

Деревья липы в этом сквере с некоторых пор покрылись беловатым налетом, который распространяется по стволу. Это вызвало обеспокоенность рязанцев.
Общество

Рязанцев предупредили о жаре до 31°С в ближайшие три дня

На территории Рязанской области с 30 августа по 1 сентября ожидается жара. Температура воздуха в тени достигнет +31°С.
Происшествия

Велосипедист 13 лет пострадал в результате ДТП с автомобилем в Рязанской области

В результате аварии пострадал мальчик, его доставили в Ряжскую районную больницу. Оба транспортных средства получили повреждения.
Религия

В Центре образования «Дистанционные технологии» совершен молебен на начало учебного года

После соборной молитвы батюшка пожелал ученикам усердной учебы, а также помощи Божией в духовном росте и в освоении знаний, родителям – мудрости и любви