Пятница, 28 июля, 2023
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В Строителе пьяный водитель во дворе сбил девушку и двухлетнего ребёнка

Kate

В рязанском посёлке Строитель произошло ДТП: 36-летний мужчина за рулём Mazda 6 врезался в опору теплосети. После этого машину отбросило на пешеходов — 29-летнюю девушку и двухлетнего ребёнка на велосипеде.

По сообщению пресс-службы Управления МВД России по Рязанской области, всё произошло 27 июля примерно в 15.30 около дома 13 по улице Поселковой.

В результате происшествия пешеходы получили травмы. Им потребовалась помощь медиков.

В полиции уточнили, что водитель в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

В Строителе пьяный водитель во дворе сбил девушку и двухлетнего ребёнка
В Строителе пьяный водитель во дворе сбил девушку и двухлетнего ребёнка
В Строителе пьяный водитель во дворе сбил девушку и двухлетнего ребёнка

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