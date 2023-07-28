В Строителе пьяный водитель во дворе сбил девушку и двухлетнего ребёнка

В рязанском посёлке Строитель произошло ДТП: 36-летний мужчина за рулём Mazda 6 врезался в опору теплосети. После этого машину отбросило на пешеходов — 29-летнюю девушку и двухлетнего ребёнка на велосипеде.

По сообщению пресс-службы Управления МВД России по Рязанской области, всё произошло 27 июля примерно в 15.30 около дома 13 по улице Поселковой.

В результате происшествия пешеходы получили травмы. Им потребовалась помощь медиков.

В полиции уточнили, что водитель в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.