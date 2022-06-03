В страшной аварии под Екатеринбургом погибла челябинская пенсионерка

Утром в пятницу, 3 июня, на 165-м километре трассы М-5 в пригороде Екатеринбурга произошло ДТП со смертельным исходом, пишет URA.RU.

По предварительной версии, 47-летний водитель иномарки Haima 3 потерял управление и врезался в барьер. В итоге автомобиль перевернулся и загорелся.

В итоге 62-летняя женщина-пассажир сгорела заживо в салоне транспортного средства. Она оказалась уроженкой Снежинска Челябинской области. Мужчина же получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.

Выяснилось, что владелец авто имеет 18-летний стаж вождения и нарушал правила лишь однажды за это время. В момент аварии мужчина и пассажирка были пристегнуты.