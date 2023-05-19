На главнуюНовости Рязани 19.05.2023 12:58 В столовой рязанского вуза засняли таракана 7info7 В столовой РГУ имени С. А. Есенина сняли на видео таракана. Видео с 7info поделилась студентка. По её словам, она хотела пообедать, но перед тем, как заказать еду, увидела ползущего по витрине таракана. Читайте также Большинство россиян готовы тратить на посещение музеев от 1 до 5 тысяч рублей в год Форум «#PROБИЗНЕС2023»: рязанцев приглашают «прокачать» свой бизнес Рязанская НПК открыла двери для студентов и школьников Рязанские зоозащитники вновь выйдут на митинг против эвтаназии бездомных животных 22-летний житель Милославского района погиб в зоне СВО Рязанские газовики проверяют оборудование пользователей из «группы риска» Из-за ДТП на Приокском путепроводе образовалась пробка Через Рязань будут ходить дополнительные поезда до Черноморского побережья Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Большинство россиян готовы тратить на посещение музеев от 1 до 5 тысяч рублей в год Таковы результаты опроса, проведенного банками банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» к Ночи музеев 20 мая. Форум «#PROБИЗНЕС2023»: рязанцев приглашают «прокачать» свой бизнес Форум – уникальное ежегодное мероприятие, цель которого — содействие бизнесу в продвижении на российском рынке. Рязанская НПК открыла двери для студентов и школьников Больше о производстве и востребованных на предприятии профессиях узнали более 90 человек — учащиеся школы №47 и студенты Рязанского колледжа электроники. Висящую на дереве молодую пару обнаружили в Верхней Пышме Тела находились недалеко от тропинки, по которой местные жители совершают пробежки, выгуливают собак. Рязанские зоозащитники вновь выйдут на митинг против эвтаназии бездомных животных Место проведения митинга — вход в ЦПКиО со стороны улицы Братиславской. 22-летний житель Милославского района погиб в зоне СВО Погибшим молодого человека признали после проведения экспертизы ДНК. Рязанские газовики проверяют оборудование пользователей из «группы риска» Газовики провели бесплатное техобслуживание приборов, устранили неполадки, дали пользователям необходимые инструкции. Из-за ДТП на Приокском путепроводе образовалась пробка Свидетели случившегося сообщают об образовавшейся пробке. Педофил-насильник маленьких девочек получил 11 лет колонии строго режима Суд признал мужчину виновным по п. «в» ч.2 ст. 242.2, п. «б» ч.5 ст. 132 УК РФ и приговорил к 11 годам колонии строго режима. Через Рязань будут ходить дополнительные поезда до Черноморского побережья Поезда будут ходить до Анапы, Адлера, Новороссийска. Раскрыты новые детали загадочного убийства беременной женщины в отеле Источник сообщил журналистам, что женщина в прошлом могла оказывать интимные услуги. Рогов рассказал об «обратке» за сегодняшний обстрел Энергодара Утром с правого берега Днепра отправился экспресс к Бандере из боевиков ВСУ, посмевших нарушить мирную жизнь энергодарцев.