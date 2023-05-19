Пятница, 19 мая, 2023
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В столовой рязанского вуза засняли таракана

7info7

В столовой РГУ имени С. А. Есенина сняли на видео таракана. Видео с 7info поделилась студентка.

По её словам, она хотела пообедать, но перед тем, как заказать еду, увидела ползущего по витрине таракана.

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