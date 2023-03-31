В столкновении двух грузовиков в Шиловском районе погиб мужчина

В пятницу, 31 марта, около 12 часов на 288-м километре федеральной трассы М5 столкнулись два грузовика. В ДТП погиб мужчина, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области.

По предварительной информации, грузовик Scania с прицепом столкнулся с автомобилем DAF с прицепом. За рулём второго грузовика находился 50-летний водитель.

В итоге находившийся за рулём Scania мужчина погиб. Его личность устанавливается.

Подробности произошедшего уточняются.