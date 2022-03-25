В степи под Черногорском нашли пакеты из роддома с кровавой биомассой

В хакасской степи на юге Сибири пастухи обнаружили пакеты с кровавыми биологическими отходами из Черногорского роддома, сообщает Telegram-канал NotaBene.

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Согласно бирке на пакетах, их содержимое классифицируется как эпидемиологически опасное. Часть отходов уже успели разодрать и съесть звери и птицы.

По факту случившегося прокуратура начала проверку. Однако через некоторое время, когда на место выехали правоохранители, пакеты пропали. Тем не менее, факт нарушения зафиксирован, поэтому расследование продолжится.

Минздрав региона пояснил, что в произошедшем может быть виноват подрядчик, которого наняли для утилизации отходов.