В степи под Черногорском нашли пакеты из роддома с кровавой биомассой

В хакасской степи на юге Сибири пастухи обнаружили пакеты с кровавыми биологическими отходами из Черногорского роддома, сообщает Telegram-канал NotaBene.
Согласно бирке на пакетах, их содержимое классифицируется как эпидемиологически опасное. Часть отходов уже успели разодрать и съесть звери и птицы.
По факту случившегося прокуратура начала проверку. Однако через некоторое время, когда на место выехали правоохранители, пакеты пропали. Тем не менее, факт нарушения зафиксирован, поэтому расследование продолжится.
Минздрав региона пояснил, что в произошедшем может быть виноват подрядчик, которого наняли для утилизации отходов.