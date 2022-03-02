В Ставрополе супруги-инвалиды насиловали и убили 9-летнего сына

Супружеской паре в Ставрополе предъявили обвинение в убийстве 9-летнего сына, пишет КП.

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Инцидент произошел в марте прошлого года. Взрослые устроили застолье, в ходе которого нетрезвая мать начала скандалить с ребенком. В итоге 33-летняя женщина и ее 37-летний муж стали избивать мальчика руками и ногами. Потерпевший скончался.

Следствие установило, что мальчик подвергался сексуальному насилию со стороны отца. Оказалось, что родители ребенка имеют инвалидность. Они издевались над ним на протяжении пяти лет.

Женщине грозит до 20 лет тюрьмы, мужчине – пожизненное. Дело уже направлено в краевой суд.