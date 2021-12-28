В Ставрополье компания весь вечер веселилась с трупом друга, думая, что он спит

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ставропольского края, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть друга, пишет КП.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. Сообщается, что мужчина в компании приятеля и подруги поехал отдыхать в Ставрополь. Они сели в такси и по пути начали употреблять спиртное. При этом они много ссорились по пустякам. Вскоре они заселились в гостиницу.

В трехместном номере скандалы продолжились. В какой-то момент друг стал кричать на подругу из-за ее поведения. Он схватил ее за шею и прижал к стене. Тогда злоумышленник оттолкнул друга, стал спорить с ним, после чего дважды ударил его ладонью.

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Мужчина упал на пол и остался там лежать. Вскоре парочка стала ужинать, в то время как потерпевший лежал на полу, хрипя в предсмертной агонии, и не отвечал на легкие пинки. Его друзья решили, что он спит. Утром женщина обнаружила, что избитый не дышит.

Ленинский районный суд Ставрополя приговорил мужчину к семи годам строгого режима.