Понедельник, 29 июля, 2024

В Старожиловском районе загорелся комбайн

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/ryazpressa

В Старожиловском районе загорелся комбайн ACROS 595. Об этом 29 июля сообщило ИД «Пресса».

Инцидент произошел в поле вблизи деревни Соболево. Работники старожиловского АО «Имени Куйбышева» заметили возгорание в нижней части комбайна и сразу начали сбивать пламя огнетушителями. Также они пытались пресечь распространение огня по пшеничному полю, и залили загоревшийся участок водой. Таким образом, ис удалось потушить пламя до приезда пожарных.

Сотрудники ПСЧ № 45 по приезде повторно пролили комбайн. Отмечается, что пожар потушили в 11:57 на площади 2,5 кв. метра. Огонь уничтожил 3 тонны пшеницы в бункере комбайна.

Пострадавших на пожаре нет. Причину и ущерб устанавливают.

В Старожиловском районе загорелся комбайн

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Квартира без переплат: купите в рассрочку у «Зелёного сада»

Рязанские спортсмены завоёвывают призовые места на Чемпионате России по грэпплингу и грэпплинг-ги

В Старожиловском районе утонул 11-летний мальчик

В Рязани обсуждают профилактику употребления наркотиков

Ночью в Недостоеве случился пожар

В Рязани благоустраивают Новопавловскую рощу

Фестиваль «Поле брани»: Погружение в эпоху Древней Руси на городище Старая Рязань

С 1 августа увеличится пенсия у работающих рязанцев

Движение на Касимовском шоссе ограничено из-за ремонта водоснабжения

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом все подразделения АО «Газпром газораспределение Рязанская область»

Рок-фестиваль «Макушка лета — 2024» в Сасове посвятили участникам СВО

Спортивный фестиваль «Все сюда!» посетили Максим Орешкин и Михаил Дягтерев