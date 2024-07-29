В Старожиловском районе загорелся комбайн ACROS 595. Об этом 29 июля сообщило ИД «Пресса».

Инцидент произошел в поле вблизи деревни Соболево. Работники старожиловского АО «Имени Куйбышева» заметили возгорание в нижней части комбайна и сразу начали сбивать пламя огнетушителями. Также они пытались пресечь распространение огня по пшеничному полю, и залили загоревшийся участок водой. Таким образом, ис удалось потушить пламя до приезда пожарных.

Сотрудники ПСЧ № 45 по приезде повторно пролили комбайн. Отмечается, что пожар потушили в 11:57 на площади 2,5 кв. метра. Огонь уничтожил 3 тонны пшеницы в бункере комбайна.

Пострадавших на пожаре нет. Причину и ущерб устанавливают.