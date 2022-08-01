Татьяна Проводина

В Старожиловском районе отремонтируют дорогу через деревню Соха

Фото с сайта Дирекции дорог Рязанской области

В Старожиловском районе отремонтируют дорогу через деревню Соха.

Речь идёт о трассе Акулово – Старожилово – Пронск, – говорится на сайте Минтранса Рязанской области.

В 2022 году этот участок включили в перечень объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» благодаря дополнительной поддержке федерального центра.

В нормативное состояние приведут отрезок от границы с Пронским районом через деревню Соха. Также дорожное покрытие обновят на мосту через ручей в населённом пункте Соха.

В рамках национального проекта уже отремонтировано свыше 25 километров дороги Акулово – Старожилово – Пронск.

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