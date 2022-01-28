В Старожиловском районе остановили пьяного водителя на Peugeot

В деревне Аристово Старожиловского района Рязанской области сотрудники ДПС поймали 43-летнего водителя Peugeot, который управлял автомобилем, будучи пьяным, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
При общении с мужчиной полицейские выявили характерный признак алкогольного опьянения: запах изо рта.
Освидетельствование показало 1,164 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Жителя Старожиловского района отстранили от управления транспортным средством, составили на него административный протокол