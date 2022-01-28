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Пятница, 28 января, 2022

В Старожиловском районе остановили пьяного водителя на Peugeot

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В Старожиловском районе остановили пьяного водителя на Peugeot

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

В деревне Аристово Старожиловского района Рязанской области сотрудники ДПС поймали 43-летнего водителя Peugeot, который управлял автомобилем, будучи пьяным, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

При общении с мужчиной полицейские выявили характерный признак алкогольного опьянения: запах изо рта. 

Освидетельствование показало 1,164 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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Жителя Старожиловского района отстранили от управления транспортным средством, составили на него административный протокол

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