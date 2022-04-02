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Суббота, 2 апреля, 2022

В Старожилове водитель протаранил столб и скрылся с места ДТП 

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В Старожилове водитель протаранил столб и скрылся с места ДТП 

Александр Ильин
Фото: ИД "Пресса"

Утром 2 апреля в Старожилове водитель на ВАЗ протаранил бетонный столб линии электропередач и скрылся с места аварии, пишет ИД «Пресса».

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От удара автомобиль получил механические повреждения: выбило лобовое стекло и фары. 

Как рассказал инспектор ДПС МО МВД России «Кораблинский» лейтенант полиции Виктор Новиков, авария случилась из-за обледенения дороги. Уточняется, что в районную больницу за медицинской помощью никто не обращался.

Полиция отправит машину на стоянку. За оставление места ДТП виновнику грозит административное наказание.

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