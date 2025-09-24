Телеканал ТНТ приступил к съемкам пятого сезона реалити «Выжить в…» (16+) в Стамбуле. За главный приз в 10 миллионов рублей будут бороться две команды: одна состоит из знаменитостей, вторая — из «людей из народа», которые никогда не были за границей.

По правилам проекта, команды проходят различные испытания на силу и смекалку. Победители получают возможность жить на роскошной вилле, а проигравшие отправляются в лагерь в турецком лесу. Каждую неделю команды выдвигают двух претендентов на вылет, один из которых покидает проект.

Над проектом работает команда из 150 человек. Исполнительный продюсер Евгения Молочникова сообщила, что было подано более 10 тысяч заявок от зрителей со всей России.

Генеральный продюсер Константин Обухов отметил, что в новом сезоне в звездной команде только два участника уже имеют опыт в реалити-шоу. Для остальных это будет совершенно новый опыт.

По словам ведущего шоу Павла Воли, новый сезон обещает быть непредсказуемым.

«Люди, которые совершенно не понимают правил реалити, поступают по наитию. Поэтому по наитию все и летит. И даже те, кто уже участвовал в таких шоу, не могут все это разрулить», — сказал он.

Ляйсан Утяшева отметила, что название проекта «Выжить в…» полностью себя оправдывает. Участникам приходится выживать не только в экстремальных условиях, но и в коллективе, где каждый должен договариваться друг с другом.