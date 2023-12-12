В США усомнились в способности согласовать военную помощь Украине

Американские эксперты склоняются к тому, что до конца года согласовать военную помощь Киеву не удастся, пишут «Известия».

У государства практически не осталось ни финансовых, ни технических ресурсов для этого. Хотя есть вероятность, что Вашингтон устроит провокацию, обвинив в ней РФ, чтобы убедить конгресс выделить деньги.

Конгресс не может согласовать военную помощь для Украины с конца сентября 2023 года. В октябре президенту США Джо Байдену пришлось лично запросить у высшего законодательного органа одобрить пакет в $106 млрд, который одновременно включал бы $61,4 млрд Украине, $14,3 млрд Израилю, а всё остальное должно было пойти на обеспечение безопасности США на границе с Мексикой и интересов страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но и это не помогло.

В палате представителей республиканцы настаивали на раздельном предоставлении поддержки, с чем категорически были не согласны демократы.

«Несмотря на то что всё еще есть двухпартийный консенсус по поддержке Украины, приоритеты в виде Израиля и настойчивость республиканцев в обеспечении безопасности границ всё усложняют. Еще одна проблема в том, что нет материально-технической помощи — „в загашнике“ пусто. Что касается денежных субсидий, то, вероятно, благодаря бухгалтерским уловкам получится выделить несколько миллиардов Киеву, но это вряд ли окажет сильное влияние на ход конфликта», — заявил «Известиям» американский политолог, экс-советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии Джим Джатрас.

Тем временем Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря, чтобы «подчеркнуть непоколебимую приверженность США поддержке народа Украины». Ожидается, что последний выступит в сенате США и встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.