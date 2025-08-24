В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

На территории США ушел из жизни журналист, один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов, заявил «АиФ» продюсер Михаил Дегтярь.

«О смерти Ростова рассказали его друзья, которые живут в Америке», — сказал собеседник издания.

Причина случившегося не указана. О дате и месте похорон сообщат позднее.

Дегтярь добавил, что Ростов уехал в Соединенные Штаты в середине 1990-х, там он работал на радио и телевидении, вел программу «Мир сегодня».

Журналист был одним из первых ведущих программы «Вести». Он вел вместе со Светланой Сорокиной вечерний выпуск. В 1993-м стал корреспондентом программы в США.