В СРЗП призвали депортировать мигрантов, помешавших празднованию Нового года

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением проверить информацию о том, что в ряде российских школ мигранты потребовали от директоров запретить новогодние праздники, так как это противоречит их традициям. «В случае подтверждения данных фактов предлагаю проверить «отличившихся» в рамках законодательства о противодействии экстремизму», – прокомментировал лидер партии.

«По сообщениям ряда СМИ, в том числе телеканала «Царьград», в ряде российских школ, где обучаются значительное количество детей мигрантов, их родители потребовали от администраций образовательных учреждений запретить празднование мероприятий, посвященных Новому году», – говорится в письме.

Сообщается, что, по мнению «отличившихся» мигрантов, поклоняться дереву и водить вокруг него хороводы – это грех. «Хотя при чём тут поклонение, непонятно. Ведь речь идёт о старой-доброй традиции, которая уже давно является светской», – подчеркнул Сергей Миронов.

«Меня сильно тревожит, что мигранты всё чаще стали навязывать гражданам России свои порядки. При этом любому здравомыслящему человеку очевидно, что смешивать в кучу многовековые российские традиции и вот такое своё представление о жизни категорически недопустимо», – указал лидер СРЗП.

«Предлагаю провести проверку данных фактов и в случае их подтверждения подключить правоохранительные органы. Данные факты нуждаются в проверке на наличие нарушения действующего законодательства, в том числе в сфере противодействия экстремизму. Также необходимо проверить законность нахождения на территории Российской Федерации семей данных мигрантов. Нужно оценить законность получения статуса, позволяющего находиться на территории нашей страны, учитывая, что иностранные граждане для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство должны сдавать экзамен по русскому языку, истории и праву Российской Федерации», – напомнил парламентарий.

«Необходимо пресечь подобные выходки, чтобы впредь никто не покушался на российские государственные и национальные праздники», – заключил Сергей Миронов.