В спорткомплексе МГТУ имени Баумана нашли тело первокурсника

18 февраля в спорткомплексе Московского государственного технического университета имени Баумана обнаружили труп студента первого курса 2003 года рождения, сообщает агентство «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Тело молодого человека нашли на матах спортивного зала. По данным правоохранителей, следов насильственной смерти нет.

Предварительной причиной смерти считается острая сердечно-сосудистая недостаточность. Однако юноша не имел противопоказаний к занятиям спортом.

По факту инцидента проводится проверка.