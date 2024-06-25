В СПЧ выступили против отправки маньяков на СВО

Член президентского Совета по правам человека, Кирилл Кабанов, в интервью NEWS.ru заявил, что не стоит отправлять маньяков, вершивших серьёзные преступления, в зону специальной военной операции.

По словам правозащитника, у многих бойцов формируется негативное отношение к таким историям. Он отметил, что у людей, проведших много времени в местах лишения свободы, могут быть особенности психики.

— У меня неоднозначное отношение к этой позиции. Я обсуждал этот вопрос с коллегами и боевыми товарищами, которые находятся в зоне специальной военной операции. Большинство из них также имеют отрицательное отношение к таким историям, — отметил эксперт.

Как пояснил Кабанов, люди, которые провели почти 20 лет в местах лишения свободы, уже имеют особенности психики. За такими гражданами после возвращения из зоны боевых действий должен устанавливаться контроль.

Общественник уточнил, что идут споры о необходимости использования браслетов для особого контроля за такими людьми. Однако некоторые юристы считают это нарушением конституционных прав.

— Мы почти 10 лет спорим по поводу браслета для особого контроля таких людей, но некоторые юристы и правозащитники утверждают, что это нарушает конституционные права. А если это будет стоить даже одну человеческую жизнь, если мы можем её сохранить, почему мы должны ставить её под угрозу? Тем более, что в 70% случаев у нас происходят рецидивы, — заключил правозащитник.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предположил, что Юрий Гриценко, известный как зеленоградский маньяк, решил искупить свою вину, участвуя в специальной военной операции. По мнению парламентария, Гриценко, получивший 22 года тюрьмы за нападения и убийства, захотел показать своё исправление.