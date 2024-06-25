В СПЧ выступили против отправки маньяков на СВО

Член президентского Совета по правам человека, Кирилл Кабанов, в интервью NEWS.ru заявил, что не стоит отправлять маньяков, вершивших серьёзные преступления, в зону специальной военной операции.
По словам правозащитника, у многих бойцов формируется негативное отношение к таким историям. Он отметил, что у людей, проведших много времени в местах лишения свободы, могут быть особенности психики.
Как пояснил Кабанов, люди, которые провели почти 20 лет в местах лишения свободы, уже имеют особенности психики. За такими гражданами после возвращения из зоны боевых действий должен устанавливаться контроль.
Общественник уточнил, что идут споры о необходимости использования браслетов для особого контроля за такими людьми. Однако некоторые юристы считают это нарушением конституционных прав.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предположил, что Юрий Гриценко, известный как зеленоградский маньяк, решил искупить свою вину, участвуя в специальной военной операции. По мнению парламентария, Гриценко, получивший 22 года тюрьмы за нападения и убийства, захотел показать своё исправление.