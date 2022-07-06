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Среда, 6 июля, 2022

В Спасском районе задержан подозреваемый в незаконной добыче рыбы

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Татьяна Проводина

В Спасском районе задержан подозреваемый в незаконной добыче рыбы

Food фото создан(а) wirestock - ru.freepik.com

В Спасском районе задержан подозреваемый в незаконной добыче рыбы.

Полицейские задержали злоумышленника на реке Кишня недалеко от деревни Ужалье. Против него возбуждено уголовное дело. 30-летний житель Рязанского района подозревается в добыче рыбы с помощью сети-ловушки. Санкция статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее сотрудники полиции нашли на реке установленную сеть-ловушку. Недалеко от этого места был выставлен пункт скрытого наблюдения. Вечером к реке подъехал мужчина на автомобиле и стал вытаскивать ловушку. Злоумышленника задержали.

Добыча водных ресурсов сетями и ловушками на их основе запрещена. Полицейские изъяли снасть и две незаконно добытые рыбины.

Сотрудники территориальных органов МВД России на районном уровне Рязанской области вместе с представителями Рыбнадзора регулярно проводят мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи водных биоресурсов.

Такие незаконные методы рыбалки грозят тем, что в будущем биоресурсы могут не возобновиться и река может остаться без рыбы, – отметили в областном Управлении МВД.

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