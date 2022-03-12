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Суббота, 12 марта, 2022

В Спасском районе задержали подозреваемого в похищении оборудования с дороги

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В Спасском районе задержали подозреваемого в похищении оборудования с дороги

Александр Ильин

В Спасском районе полиция задержала 32-летнего подозреваемого в похищении аккумулятора с передвижного комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Оператор оборудования рассказала, что мужчина отсоединил аккумулятор от оборудования и вместе с ним скрылся на автомобиле.

Оказалось, что к преступлению причастен житель Самарской области. Мужчина планировал сбыть краденное, но не успел.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Наказание — до 5 лет лишения свободы.

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