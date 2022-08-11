В Спасском районе воровка вынесла из дома пенсионерки золотые украшения

Часть похищенного преступнице удалось сбыть.

С заявлением о пропаже золотых украшений к правоохранителям обратилась 74-летняя пенсионерка. Последний раз, по словам женщины, шкатулку с драгоценностями она открывала около месяца назад.

Оперативникам пенсионерка сообщила, что посторонних людей она в дом не пускала, но в гости заходили соседи и родственники.

В ходе опроса соседей полицейские выяснили, что около двух недель назад возле домов заметили неизвестную женщину. Подозреваемой оказалась 48-летняя жительница села Гавриловское. Её задержали, часть похищенного изъяли.

По предварительным данным, злоумышленница без постоянного источника дохода решила подзаработать за счёт пожилой женщины. Подозреваемой удалось незаметно пробраться в дом пенсионерки и похитить содержимое шкатулки.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело о краже. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.