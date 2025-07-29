В Спасском районе водитель сбила 12-летнего велосипедиста

28 июля около 10:15 в Спасском районе Рязанской области, на 108-м километре автодороги «Рязань – Спасск – Рязанский – Ижевское – Лакаш», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.
По предварительной информации, 59-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем «Хендай Солярис», совершила наезд на 12-летнего велосипедиста.
В результате происшествия ребёнок получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.