В Спасском районе в ДТП погибла 51-летняя женщина-пешеход 

1 августа около 21:55 на 99-м километре автодороги «Рязань – Спасск – Рязанский – Ижевское – Лакаш» в Спасском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
По предварительной информации, 40-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил наезд на пешехода — 51-летнюю местную жительницу, которая, предположительно, двигалась по краю проезжей части.
В результате происшествия женщина получила тяжёлые травмы и скончалась по дороге в больницу.
Сотрудники ГАИ проводят проверку.