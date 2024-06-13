В Спасском районе сняли на видео беспилотник

В Спасском районе над Окой увидели летящий в небе беспилотник. Об этом пишет YA62.ru.

Беспилотник сняли на видео в четверг, 13 июня, около 3:55. Уточняется, что дрон заметили в районе Троицкого моста.

Официальной информации не поступало.