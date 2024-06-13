Четверг, 13 июня, 2024

В Спасском районе сняли на видео беспилотник

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В Спасском районе над Окой увидели летящий в небе беспилотник. Об этом пишет YA62.ru.

Беспилотник сняли на видео в четверг, 13 июня, около 3:55. Уточняется, что дрон заметили в районе Троицкого моста.

Официальной информации не поступало.

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