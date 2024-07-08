Понедельник, 8 июля, 2024

В Спасском районе простились с погибшим на СВО Сергеем Самсоновым

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/public166302380

В Спасске 7 июля простились с Сергеем Самсоновым. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом пишут «Спасские вести».

Сергей служил по контракту стрелком-санитаром. Он погиб 6 января 2024. Сергей не дожил до своего 21-го дня рождения месяц.

Сергея Самсонова наградили орденом Мужества посмертно за отвагу при исполнении воинского долга. Его передали матери воина.

Сергея отпевали в Вознесенском храме города Спасска. Похороны прошли с воинскими почестями.

Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В Спасском районе простились с погибшим на СВО Сергеем Самсоновым
В Спасском районе простились с погибшим на СВО Сергеем Самсоновым
В Спасском районе простились с погибшим на СВО Сергеем Самсоновым
В Спасском районе простились с погибшим на СВО Сергеем Самсоновым
В Спасском районе простились с погибшим на СВО Сергеем Самсоновым
В Спасском районе простились с погибшим на СВО Сергеем Самсоновым

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