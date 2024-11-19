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В Спасском районе простились с погибшим на СВО Александром Астаниным

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Фото: vk.com/public166302380

В Спасске 18 ноября простились с Александром Астаниным. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщают «Спасские вести».

Александр Астанин родился 26 октября 1979 года. Вместе с семьей переехал в Спасск-Рязанский из Узбекистана. На Рязанщине Александр окончил школу-интернат, отучился на механика в Спасском политехникуме. В армии он служил в войсках радиохимической и биологической защиты.

Александр заключил контракт на военную службу в сентября этого года. Он погиб 27 октября.

Александра Астанина отпевали в Спасске в Вознесенском храме. Гражданская панихида прошла на центральном городском кладбище. Александра Анатольевича Астанина похоронили с воинскими почестями.

 

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