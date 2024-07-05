Пятница, 5 июля, 2024

В Спасском районе прошла встреча с предпринимателями по вопросам поддержки бизнеса

Автор: 7info7

Опубликовано

4 июля в Спасском районе состоялась встреча с участием местных предпринимателей и представителей инфраструктуры поддержки бизнеса. Ее провела заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, которая является куратором муниципалитета.

Мероприятие включало обсуждение проблем, которые предприниматели района считают наиболее актуальными, включая кадровый дефицит, транспортную доступность, энергообеспечение, вопросы изменения статуса земельных участков, поддержки отдельных отраслей и многие другие.

Представители профильных министерств рассказали о налоговых преференциях и других видах поддержки бизнеса, крестьянских и фермерских хозяйств, организаций сферы туризма. Агентство развития бизнеса представило свои возможности по организационной и консультационной помощи малым и средним предпринимателям и экспортерам в режиме «одного окна».

«Развитие бизнеса в муниципалитетах — одно из главных условий повышения качества жизни людей. Предприниматели создают налоговую базу, рабочие места, благодаря этому растет население малых городов и сел. На основе взаимодействия с бизнесом будем планомерно создавать благоприятную среду для предпринимательства. Запланированы очередные встречи с представителями спасских предприятий и ИП по решению конкретных вопросов», — подчеркнула Юлия Швакова.
 
 Она отметила, что в районе зарегистрированы 766 предпринимателей. С начала года их количество увеличилось на 45. Порядка 40% осуществляют деятельность в сфере торговли, также на территории муниципалитета работают промышленные и сельхозпредприятия.

Одним из итогов встречи стало решение о создании в Спасском районе Центра поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В Спасском районе прошла встреча с предпринимателями по вопросам поддержки бизнеса
В Спасском районе прошла встреча с предпринимателями по вопросам поддержки бизнеса
В Спасском районе прошла встреча с предпринимателями по вопросам поддержки бизнеса

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