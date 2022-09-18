В Спасском районе пожилым гражданам рассказали, как уберечься от мошенников

В Спасском районе гражданам пожилого возраста рассказали об уловках мошенников и о том, как уберечься от их противоправных действий.

Разъяснительную беседу в сельской библиотеке провели сотрудник ОМВД по Спасскому району и зампред Общественного совета. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Старший оперуполномоченный отделения угрозыска ОМВД по Спасскому району майор полиции Максим Никитин рассказал, что в последнее время активизировались злоумышленники, которые пытаются завладеть сбережениями граждан. Мошенники используют мобильную связь и интернет, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, правоохранительных органов или портала «Госуслуги».

Самая распространённая схема – «Вам звонит специалист службы безопасности банка или сотрудник правоохранительных органов». Обычно пожилого человека просят пройти к ближайшему банкомату и перевести денежные средства на «резервный счёт». Доверчивые граждане переводят все имеющиеся на счету сбережения.

Другой вариант – просят продиктовать реквизиты карты, в том числе тайный код, или назвать числовой пароль в SMS.

Полицейский призвал пенсионеров быть особенно осторожными к таким звонкам и дал несколько практических советов, как уберечься от подобных мошеннических действий.

Зампред Общественного совета Игорь Федькин отметил важность данной встречи, так как проблема актуальна и её профилактика – неотъемлемая часть масштабной работы по предупреждению мошенничества.