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В Спасском районе по нацпроекту отремонтировали дорогу к посёлку Маяк

7info7
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В Спасском районе завершился ремонт дороги, ведущей от трассы М-5 «Урал» к поселку Маяк. Работы выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По контракту в нормативное состояние привели участок от путепровода у железнодорожной станции Перкино до поселка Маяк. Общая протяженность объекта составляет свыше 5 км. Участок ремонта связывает близлежащие населенные пункты с федеральной трассой М-5 «Урал», а также ведет к фельдшерско-акушерскому пункту, школе и дому культуры в селе Перкино.

На объекте подрядчик выполнил фрезерование изношенного покрытия, устроил несколько слоев из асфальтобетона, укрепил обочины и обустроил проезжую часть: нанес разметку и установил новые дорожные знаки.

Напомним, что в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Спасском районе завершился капитальный ремонт автодорог Федотьево — Веретье, Веретье — Кидусово — Бельское, а также участка дороги в селе Деревенское. В целом за время реализации национального проекта в Спасском районе в нормативное состояние привели более 67 км автодорог регионального и межмуниципального значения.

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