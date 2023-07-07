Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает сайт областного правительства.
Ремонт пройдет на участке от путепровода у железнодорожной станции Перкино до поселка Маяк. Отмечается, что эта дорога ведет сразу к нескольким социальным объектам: к фельдшерско-акушерскому пункту, школе и дому культуры, а также связывает близлежащие населенные пункты с федеральной трассой М-5 «Урал».
Кроме этого, в 2023 году в Спасском районе завершится ремонт дорог Федотьево – Веретье, Кидусово – Бельское и участка дороги в селе Деревенское.
В Спасском районе отремонтируют более 5 километров дороги
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает сайт областного правительства.
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