В Спасском районе открыли спортивный комплекс

Открытие крытого спорткомплекса для волейбольного сообщества состоялось 25 июня в деревне Сумбулово. В торжественной церемонии участвовал глава следственного управления СКР по Рязанской области Владимир Никешкин. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Спорткомплекс рассчитан на круглогодичные соревнования и тренировки. В рамках открытия прошёл межрегиональный турнир по пляжному волейболу с участием 96 команд из 12 регионов страны.

Владимир Никешкин пожелал спортсменам удачи, яркой игры без травм и воли к победе. Руководитель следственного управления СКР выразил уверенность, что открытие спорткомплекса позволит Рязанской области занять лидирующие позиции по пляжному волейболу.