28 C
Рязань
Воскресенье, 26 июня, 2022

В Спасском районе открыли спортивный комплекс

spot_img
Татьяна Проводина

В Спасском районе открыли спортивный комплекс

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Открытие крытого спорткомплекса для волейбольного сообщества состоялось 25 июня в деревне Сумбулово. В торжественной церемонии участвовал глава следственного управления СКР по Рязанской области Владимир Никешкин. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Спорткомплекс рассчитан на круглогодичные соревнования и тренировки. В рамках открытия прошёл межрегиональный турнир по пляжному волейболу с участием 96 команд из 12 регионов страны.

Владимир Никешкин пожелал спортсменам удачи, яркой игры без травм и воли к победе. Руководитель следственного управления СКР выразил уверенность, что открытие спорткомплекса позволит Рязанской области занять лидирующие позиции по пляжному волейболу.

В Спасском районе открыли спортивный комплекс
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7