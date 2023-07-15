В Спасском районе на трассе столкнулись кран и фура

В пятницу, 14 июля, на трассе М5 в Спасском районе столкнулись большегруз и автомобильный кран. О происшествии сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Очевидцы комментируют произошедшее. По их словам, водитель фуры жив, но получил серьёзные травмы. Во время ДТП автокран вышел навстречу автомобилю на узком месте.

Также в комментариях предполагают, что авария случилась из-за низкий освещённости участка и из-за того, что он во время ремонта плохо обозначен знаками.

Подробности случившегося уточняются.