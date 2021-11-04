В Спасском районе мужчина украл семь мусорных контейнеров

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже семи мусорных контейнеров в населённых пунктах Выползово и Петровичи Спасского района. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Получив заявление главы администрации Панинского сельского поселения, правоохранители предположили, что контейнеры украли, чтобы сдать в металлолом. Их удалось найти в пункте приёма вторсырья в селе Поляны Рязанского района.

Кражу совершил 29-летний ранее судимый житель Рязани. Он привёз контейнеры на грузовике сначала в областной центр, а затем отвёз в Рязанский район, чтобы не попасть под подозрение.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба, причиненного администрации Панинского сельского поселения для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.