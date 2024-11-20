В Спасском районе муж из-за ревности убил сожительницу. Дело передали в суд

В Спасском районе летом прошлого года мужчина убил сожительницу из-за ревности. Расследование уголовного дела передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

6 июля 2023 года в селе Лакаш сожители выпивали. У них произошла ссора из-за ревности. Мужчина начал душить сожительницу, затем попросил знакомую, хозяйку дома, где произошел конфликт, принести что-нибудь тяжелое. Она принесла кувалду, которой мужчина убил свою сожительницу, ударив ее несколько раз по голове.

Сообщники вывезли тело за пределы участка и закопали, замаскировав сеном. Затем мужчина забрал у покойной сожительницы 60 000 рублей, которые нашел, разбирая ее вещи.

Женщину искали несколько месяцев. Мужчина утверждал, что они расстались, и больше он о ней ничего не слышал.

Преступление раскрыли. Мужчину и его сообщницу заключили под стражу. Его обвиняют в убийстве и краже, ее – в пособничестве в убийстве. Дело передали в суд.