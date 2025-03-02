В Спасском районе 99-й день рождения празднует Зоя Селянская

Жительница села Троица Спасского района Зоя Селянская 2 марта отмечает свой 99-й день рождения. Об этом сообщает группа «Троицкий СДК» ВКонтакте.

Поздравить ветерана пришли ее родственники и многие односельчане. Не упустили возможность поздравить Зою Селянскую глава администрации Спасского района Нина Соломонова, глава администрации Троицкого поселения Николай Михайлов, многочисленные родственники и односельчане.

Зоя Селянская родилась в Вологодской области. Трудилась в эвакогоспитале. В конце Великой Отечественной войны познакомилась со своим будущим мужем, вместе они переехали в село Троица.

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Зоя Ивановна воспитала детей, четверо внуков, десять правнуков, двое праправнуков. Сейчас она живет в доме одна, переезжать к детям и внукам пока не собирается, справляется своими силами.

Зоя Селянская награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», именной медалью Георгия Жукова, юбилейными медалями.