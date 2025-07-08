В Спасске скончалась 100-летняя ветеран ВОВ Раиса Сысойкина

7 июля в Спасске ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Раиса Фёдоровна Сысойкина, сообщает сайт ИД «Пресса».

Раиса Фёдоровна родилась 13 января 1925 года в селе Смыково Сапожковского района. В 1941 году, когда ей было всего шестнадцать лет, девушку направили на рытьё окопов, затем — на лесозаготовки. В 1943 году, в возрасте 18 лет, Раиса Фёдоровна попала на фронт. Она служила на радиолокационной станции СОН-3К, занималась пеленгованием вражеских самолётов.

С войны вернулась в Сапожок 23 июня 1945 года. Позже переехала в Куйбышев (ныне — Самара), где долгое время жила и работала. За свою службу была награждена орденом Отечественной войны II степени.

В последние годы Раиса Фёдоровна жила в Спасске, в семье племянницы. Всегда с радостью принимала гостей, охотно делилась воспоминаниями о военном времени со школьниками и студентами.