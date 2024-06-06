Четверг, 6 июня, 2024

В Спасске раскрыли убийство, совершенное в 1997 году

Автор: Кристина Аманн

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В Спасском районе раскрыли убийство жителя села Ижевское. Преступление было совершенно 27 лет назад. Об этом появилась информация в Telegram-канале СУ СКР по Рязанской области.

В июле 1997 года обвиняемый и его несовершеннолетний знакомый пили спиртное в доме потерпевшего. Подростки попросили у хозяина дома денег взаймы на алкоголь, но мужчина отказал им. На почве этого возник конфликт.

Несовершеннолетний начал избивать потерпевшего палкой, а обвиняемый удерживал мужчину, чтобы тот не мог увернуться от ударов и сопротивляться. Когда хозяин дома потерял сознание, гости убежали и вскоре уехали из Ижевского.

Полицейские обратили внимание, что двое парней внезапно покинули свое место жительства, однако сразу установить, куда они направились, не удалось.

Местонахождение старшего установили в феврале 2024 года. Он находился на территории Рязанской области. Сейчас его доставили в Рязанский МСО. Второй злоумышленник умер.

Уголовное дело направили в суд.

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