В Спасске нетрезвый мужчина угрожал студентам ножом

Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области жителю Спасского района, 2005 г.р., предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, с угрозой применения насилия. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 19 мая около здания учебного заведения г.Спасск-Рязанский нетрезвый обвиняемый высказал угрозы применения насилия в отношении двух студентов, замахнувшись на них ножом. Испугавшись за свою жизнь, молодые люди убежали от мужчины, спрятавшись в здании учебного заведения.

После этого обвиняемый нанес ножом несколько ударов по стоящему на улице мотоциклу и припаркованному легковому автомобилю.

Противоправная деятельность обвиняемого пресечена горожанами, он был передан сотрудникам правоохранительных органов. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.