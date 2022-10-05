В Спасске мобилизованные жители района отправились в учебный центр под звуки оркестра

На площади Ленина в Спасске 5 октября прошёл митинг, посвящённый проводам мобилизованных жителей района, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом говорится в группе Спасский район ВКонтакте.

Замглавы администрации по соцполитике Юрий Кротов обратился к ребятам с напутственными словами. Он пожелал мобилизованным крепкого здоровья, достойного выполнения гражданского долга и благополучного возвращения домой.

Для поднятия боевого духа юнармейцы вручили призывникам письма и рисунки от детей. В учебный центр мобилизованные отправились под звуки оркестра.

Информацию о ходе частичной мобилизации в Рязанской области можно получить по телефону горячей линии 122.

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