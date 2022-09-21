Среда, 21 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Советском районе Рязани у местной жительницы изъяли 3 грамма синтетического наркотика

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Патрульные полицейские изъяли у жительницы Рязани 3 грамма «синтетики». Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Автопатруль отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области с кинологом со служебной собакой заметил на улице Кальной подозрительную гражданку. Женщина производила неестественно энергичные движения. Прохожую остановили. 36-летняя женщина сначала уходила от ответов на вопросы, но позже призналась, что у неё есть наркотик, приобретённый посредством закладки.

Сотрудники подразделения наркоконтроля ОМВД по Советскому району Рязани, вызванные на место, нашли пакетки с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что изъятое вещество — производное N-метилэфедрона массой 3 грамма.

Уголовное дело против гражданки возбуждено по статье о незаконных приобретении, транспортировке и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта.

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