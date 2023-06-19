Понедельник, 19 июня, 2023
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В Совете Федерации в 2023 году пройдут Дни Рязанской области

Татьяна Проводина
Фото со страницы Юлии Шваковой ВКонтакте

В 2023 году в Совете Федерации пройдут Дни Рязанской области.

Губернатор региона распорядился создать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий. Документ от 16 июня публикуют «Рязанские ведомости».

До 20 июня рабочая группа должна разработать план мероприятий по проведению Дней Рязанской области в Совете Федерации.

Контролировать исполнение распоряжения поручено зампреду правительства Рязанской области в сфере экономики.

Возглавила рабочую группу зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова. В её состав вошли, в частности, Артём Бранов, Роман Цуканов, Александр Шевырёв и руководители областных министерств.

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