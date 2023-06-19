В Совете Федерации в 2023 году пройдут Дни Рязанской области

В 2023 году в Совете Федерации пройдут Дни Рязанской области.

Губернатор региона распорядился создать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий. Документ от 16 июня публикуют «Рязанские ведомости».

До 20 июня рабочая группа должна разработать план мероприятий по проведению Дней Рязанской области в Совете Федерации.

Контролировать исполнение распоряжения поручено зампреду правительства Рязанской области в сфере экономики.

Возглавила рабочую группу зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова. В её состав вошли, в частности, Артём Бранов, Роман Цуканов, Александр Шевырёв и руководители областных министерств.