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В совещательных органах Рязанской гордумы обсудили проект бюджета

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Валерия Мединская
Фото с сайта Рязанской Городской Думы

20 ноября  состоялось совместное заседание по обсуждению проекта бюджета города Рязани на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Участниками заседания стали Совет Почетных граждан города Рязани, Экспертный совет при главе муниципального образования и Молодежного парламента при Рязанской городской Думе.

Начальник финансово-казначейского управления администрации Светлана Финогенова отметила, что проект бюджета составлен в «программном формате» —  его основу составляют 19 муниципальных программ. Собственные налоговые и неналоговые доходы на 2025 год определены в объеме 9,2 млрд. рублей, безвозмездные поступления планируются в объеме 8,7 млрд. рублей. Также Светлана Финогенова рассказала об основных расходах в социальной сфере, дорожном хозяйстве и планах благоустройства общественных территорий.

Основные приоритеты городского бюджета озвучила председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Ими остаются выполнение всех социальных обязательств и  развитие городской инфраструктуры.

«Проект предусматривает софинансирование национальных проектов и федеральных программ. Это позволит городу рассчитывать на средства вышестоящих бюджетов на ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, реализацию проектов местных инициатив, строительство и реконструкцию учреждений социальной сферы», — отметила Татьяна Панфилова.

В ходе разговора собравшиеся  обсудили возможности финансирования различных сфер жизни города. Речь шла о планах по благоустройству общественных территорий города, развитию городских окраин, модернизации системы общественного транспорта, также обсуждались предложения по оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, создание виртуальных экскурсий по историческому центру города  и другие.

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