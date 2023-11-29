В состав общества «Знание» приняли 8 рязанцев

Во вторник, 28 ноября в Рязанском институте развития образования в гибридном формате состоялось Общее собрание членов Рязанского регионального отделения Российского общества «Знание».

Одним из вопросов повестки был прием в состав регионального отделения новых членов Общества. В регионе стало на 8 просветителей больше.

Председатель регионального отделения Андрей Кашаев вручил благодарственные письма лекторам «Знания» за вклад в просветительскую деятельность на территории региона.

Члены Общества избрали делегатов на IV Съезда Российского общества «Знание», который состоится 13 февраля будущего года в Москве.

Также в ходе заседания был подписано соглашение о сотрудничестве между Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание» в лице директора регионального филиала Александра Селиванова и Центральным банком Российской Федерации (Банк России) в лице управляющего Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Сергея Кузнецова.